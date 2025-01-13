Сергей Галицкий поднялся на 11 строчек в рейтинге Bloomberg

Основатель торговой сети «Магнит» и футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий поднялся в рейтинге Bloomberg топ-500 богатейших людей планеты с 471-го на 460-е место. Сведения об этом опубликованы на сайте агентства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Резник, Коммерсантъ Фото: Евгений Резник, Коммерсантъ

Состояние краснодарского предпринимателя оценивается в $6,56 млрд. С начала 2025 года оно увеличилось на $32,7 млн.

Лидером рейтинга остается Илон Маск. Его состояние оценивается в $426 млрд. На втором месте находится Джефф Безос — $238 млрд, на третьем — Марк Цукерберг — $218 млрд.

Алина Зорина