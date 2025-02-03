Следственный комитет и Генпрокуратура не ответили за телят и трактор

Арбитражный суд Москвы отказал крестьянско-фермерскому хозяйству Эхтибара Мириева в иске к правоохранительным органам. Фермер просил обязать Следственный комитет, Генеральную прокуратуру, прокуратуру Краснобаковского района и Семеновский межрайонный следственный отдел СК выкупить ему десять телят, трактор МТЗ 82, автопогрузчик, самосвал ГАЗ 377051 и взыскать 434 тыс. руб. ущерба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Претензии фермера уходят корнями в 2016 год, когда у него в Красных Баках по судебному решению в счет полумиллионного долга судебные приставы изъяли десять стельных коров и спецтехнику. Спустя полгода Эхтибар Мириев в областном суде оспорил завершение исполнительного производства и доказал, что передача имущества кредитору была проведена незаконно. После этого ему вернули восемь из десяти коров. При этом часть коров были другие, владелец их не опознал, к тому же они были не стельные. Проведенная экспертами оценка от разницы в коровах составила 434 тыс. руб.

Позже в рамках исполнительного производства коров и спецтехнику повторно изъяли у фермера и отправили имущество на реализацию в счет погашения долга. Эхтибар Мириев судился с судебными приставами вплоть до 2024 года, но не смог отменить исполнительное производство.

Тогда фермер потребовал телят и спецтехнику у правоохранительных органов, которые, по его мнению, не реагировали на нарушения сотрудников ФССП, отказывая в возбуждении уголовного дела. Однако арбитражный суд решил, прокуратура и следователи не могут отвечать за действия судебных приставов, и являются ненадлежащими ответчиками по делу.

Иван Сергеев