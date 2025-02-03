Всех юрлиц Татарстана обяжут взаимодействовать с Росреестром в электронном формате

Все юрлица в Татарстане с 1 марта должны будут перейти на электронный формат взаимодействия с Росреестром республики после вступления в силу соответствующего федерального закона. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Благодаря слаженной совместной работе Татарстан вошел в число регионов-лидеров, имеющих самые высокие показатели по „Электронной ипотеке“ — 90%. Тем не менее буквально через месяц при взаимодействии с юридическими лицами показатель по электронной подаче документов должен достичь 100%», — отметила замглавы Росреестра Татарстана Лилия Бурганова на «круглом столе» для представителей кредитных организаций.

Документы, которые юрлица после 1 марта подадут в бумажном виде, будут возвращены без рассмотрения. Исключением станут только те случаи, когда стороной сделки является физическое лицо.

В прошлом году Росреестр Татарстана отказался вносить почти 1,2 тыс. записей о регистрации недвижимости без личного участия собственника.

Дарья Сайфиева