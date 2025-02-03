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На территории Сочи начали работать новые платные парковки

В Сочи с понедельника, 3 февраля, расширена зона платных парковок, новые стоянки появились в трех районах города. Об этом напомнили в дептрансе курорта.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Адлерском районе платные парковочные места введены на улицах Ромашек, Кирпичной, Фабричной, Энгельса, Крупской, Ульянова и других улицах. В Центральном районе изменения затронули Театральную, Московскую, Пластунскую, Чебрикова, переулки Зеленый и Горького. В Лазаревском районе парковочное пространство стало платным на улицах Калараша, Павлова, Тихомирова, Коммунистической, Багратиона и еще нескольких.

Всего в трех районах курорта платное парковочное пространство создали на 36 участках автодорог. Таким образом появились более 1,5 тыс. новых парковочных мест.

На территории Сочи платные парковки работают с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00. Стоимость стоянки зависит от востребованности улицы.

Вячеслав Рыжков

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