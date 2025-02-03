В Нижегородской области за январь зарегистрировано 13 случаев гепатита А

С начала 2025 года в Нижегородской области зафиксировали 13 случаев гепатита А, сообщил главный редактор ИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов 3 февраля со ссылкой на данные минздрава.

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По его информации, в 2024 году в области выявили четыре случая вирусного гепатита Е. По статистике нижегородского управления Роспотребнадзора, в 2023 году заболеваемость вирусным гепатитом Е выросла на 32%, в 2024 – на 13%.

Вирусные гепатиты А и Е приводят к воспалительным изменениям в печени. Чаще всего человек заражается через воду или грязные руки при приготовлении пищи зараженным человеком.

Первые симптомы гепатита А проявляются через 28 дней, гепатита Е — от 14 и до 60 дней. Заболевшие жалуются на утрату аппетита, слабость, повышение температуры. У них также желтеют слизистые, кожные покровы, меняется цвет кала и мочи.

Галина Шамберина