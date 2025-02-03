«Тарифы — это приглашение к диалогу»

Сегодня, 3 февраля, лидеры Евросоюза соберутся на неофициальный саммит для выработки единой позиции по возможной торговой войне с США. В воскресенье, 2 февраля, премьер Финляндии Петтери Орпо отреагировал на намерение Дональда Трампа ввести пошлины на товары из ЕС, призвав страны блока координировать ответные действия. Европейский политик отметил, что в Брюсселе сегодня предстоит обдумать возможные контрмеры. Ранее новый глава Белого дома грозил торговыми ограничениями ближайшим соседям, некоторым странам Латинской Америки и членам БРИКС. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич задумался о том, насколько эффективной для Вашингтона окажется замена традиционной дипломатии на тарифную дубину.

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Если представлять Трампа в роли этакого американского ковбоя, то вместо револьвера у него будет тарифная сетка. Во всяком случае, судя по первым двум неделям президентства, именно тарифы являются его естественной реакцией на любую, даже гипотетическую угрозу. Колумбия не хочет принимать своих нелегалов? Введем тарифы. Мексика и Канада не борются с мигрантами? Накажем тарифами.

И, конечно, странам БРИКС тоже светят тарифы в 100% за то, что посмели покуситься на его величество доллар.

Тут важно отметить, что Дональд Трамп не совсем в курсе, о чем говорит и даже не очень представляет, какие страны состоят в БРИКС. Буквально неделю назад он высказал мнение, что и Испания входит в блок, и тогда же анонсировал увеличение пошлин против альянса. Правда, в тот раз он не уточнил за что, а в минувшую пятницу, 31 января, уже посвятил проблеме целый пост в своей соцсети Truthsocial.

«Идея о том, что страны БРИКС пытаются отказаться от доллара, а мы просто стоим и смотрим, закончена. Мы потребуем от этих, казалось бы, враждебных государств четкого обязательства не создавать новую валюту и не поддерживать никакую другую валюту, способную заменить могущественный американский доллар. В противном случае их ждут тарифы в 100%, и им придется попрощаться с возможностью продавать свои товары на великолепном американском рынке»,— написал президент. И по-свойски подытожил: «Пусть ищут другого лоха».

Объективно говоря, получается, как в анекдоте про «не выиграл, а проиграл и не в лотерею, а в казино». Страны БРИКС не планировали и не обсуждают введение какой-то единой валюты. На последнем саммите в Казани вопросы расчетов в национальных валютах, конечно, обсуждались, но этот процесс трудно назвать созданием новой денежной единицы. Более того, как показывают исследования, несмотря на громкие слова лидеров стран Глобального Юга, дедолларизации как явного тренда пока не наблюдается, и позиции американской валюты более чем устойчивы. Скорее наоборот, США сами отключают некоторые страны от доллара, как это произошло, например, с Россией в рамках санкционного режима.

Но тут Трампу стоит не Москву винить, а свой Минфин спросить. Кстати, в Кремле тоже поспешили выступить с опровержением. «В БРИКС не идет речь о создании общей валюты. В БРИКС говорят о создании новых совместных инвестиционных платформ, которые позволят осуществлять инвестиции в третьи страны, взаимные инвестиции и так далее»,— пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и призвал экспертов разъяснить этот момент Трампу.

Хотя объяснять ничего не надо. Тарифы в исполнении американца — не решение, а своеобразное приглашение к диалогу. Мол, не хотите санкций, ну, так давайте сядем и поговорим. Это буквально читается между строк. Причем договариваться возможно по совсем другим вопросам, не имеющим прямой связи с заявленной проблемой. Например, можно обсудить с Пекином проблему Тайваня, с Москвой украинский конфликт, а с Индией и обсуждать нечего. Представитель Дели сразу заявил, что никакой политики или стратегии отказа от доллара у Индии нет.

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Михаил Гуревич