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В Стерлитамаке планируют реорганизовать станцию скорой помощи

Министерство здравоохранения Башкирии предлагает реорганизовать Станцию скорой медицинской помощи и Санитарный автотранспорт путем присоединения учреждений к Центру скорой медицинской помощи и медицины катастроф. Соответствующий проект распоряжения правительства республики опубликован на официальном сайте министерства для общественного обсуждения.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Реорганизуемые учреждения должны до 30 мая 2025 года представить в министерство земельных и имущественных отношений республики на согласование и в министерство здравоохранения региона на утверждение передаточный акт. Также они должны направить в министерство земельных и имущественных отношений документы для внесения изменений в Реестр государственного имущества Башкирии.

Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф должен до 30 мая представить в минздрав республики на утверждение свой устав учреждения.

Министерство здравоохранения Башкирии до 30 июня обязано сформировать и утвердить государственное задание на оказание государственных услуг для Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф, утвердить значения нормативных затрат на оказание госуслуг и заключить с учреждением соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения госзадания.

Реорганизацию государственных учреждений необходимо завершить до 1 июля 2025 года.

Майя Иванова

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