В Челябинске возле ТК «Синегорье» ограничили движение из-за ремонта коллектора

Движение транспорта возле торгового комплекса «Синегорье» в Челябинске временно ограничили. На участке продолжают ремонтировать канализационный коллектор, сообщает пресс-служба администрации города.

Движение закрыто на улице Степана Разина по трем левым полосам в сторону улицы Овчинникова. Водителей просят учитывать эту информацию при составлении маршрута.

Канализационный коллектор возле ТК «Синегорье» начали ремонтировать в начале августа прошлого года. В декабре запустили первую отремонтированную ветку трубопровода. Подрядчик уложил 280 м новых труб.