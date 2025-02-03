В Ярославле подорожало школьное питание, сообщили в мэрии города. Мэр Артем Молчанов подписал постановление, увеличивающее стоимость обедов с 79 до 83 руб. Новая цена уже действует с начала года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее новая цена была закреплена в двухлетних муниципальных контрактах с поставщиками. В 2026 году стоимость питания составит 87 руб., что означает рост на 12 руб. за два года.

Городские власти заключили двухлетние контракты на питание в школах Ярославля. Победителем по 17 лотам на сумму более 700 млн руб. стало ООО «Агрофирма-Ярославль».

Антон Голицын