СМЗ заплатит более 700 млн рублей за проектирование нового производства

ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) заключило контракт на «инженерно-техническое проектирование производственных процессов и производств». Цена контракта составляет 776 млн руб. Подрядчик и подробности о том, какое именно производство требуется спроектировать, не указаны. Не раскрываются и сроки исполнения договора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал о том, что СМЗ планирует организовать новое производство редкоземельных металлов. Сумма инвестиций в проект превысит 7 млрд руб., новое производство позволит создать 127 рабочих мест.

ОАО «СМЗ» является старейшим из ныне действующих магниевых заводов в мире. На долю СМЗ приходится производство 100% соединений РЗЭ, ниобия и тантала, 60% товарного магния и 4–5% губчатого титана в стране. Выручка общества за девять месяцев 2024 года составила 7,9 млрд руб., чистый убыток за девять месяцев 2024 года — 572,8 млн руб.

В январе 2024 года государство в лице Росимущества передало ГК «Росатом» 89,4% акций ОАО «Соликамский магниевый завод». Росимущество получило акции СМЗ осенью прошлого года, после изъятия их у частных акционеров по инициативе Генпрокуратуры РФ.