За 2024 год объем вкладов жителей Челябинской области вырос на 21,4%

В январе 2025 года на каждого жителя Челябинской области приходится 260,2 тыс. руб., хранящихся на банковских вкладах. С января прошлого года сумма выросла на 21,4%. Такие данные представлены в соответствующем рейтинге регионов, подготовленном «РИА Новости».

Челябинская область занимает 43 место по объему депозитов среди субъектов РФ. За год регион потерял в рейтинге одну позицию. При этом отношение среднего вклада к номинальному среднемесячному доходу на одного человека за год сократилось с 6,2 раза до 5,7.

Лидером среди регионов по объему вкладов стала Москва с показателем 1,7 млн руб. на душу населения (+29,2% за год). Также в топ-5 попали Санкт-Петербург (821 тыс. руб.; +20,8%), Ненецкий автономный округ (631,5 тыс. руб.; -2,7%), Магаданская область (593,8 тыс. руб.; +10,4%) и Камчатский край (512,3 тыс. руб.; +15%).

Субъекты ранжированы по среднедушевому объему вкладов, которые включают депозиты и другие привлеченные средства физических лиц c учетом счетов эскроу. Доходы населения взяты в среднем за 12 месяцев — с октября 2023 года по сентябрь 2024 года).

Виталина Ярховска