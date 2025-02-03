В Оренбуржье незаконно добыли песок стоимостью 11 млн рублей
Прокуратура выявила факт незаконной добычи строительного песка в Оренбургской области. Нарушение было совершено в Новоорском районе за пределами границ горного отвода. Об этом сообщает контрольный орган.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Установлено, что песок незаконно добывало юридическое лицо. Площадь поврежденных земель составила 3,8 га.
В общей сложности нарушитель добыл полезное ископаемое в объеме 34 тыс. куб. м. Размер причиненного ущерба составил свыше 11 млн руб.
Прокуратура обратилась в суд с иском о компенсации причиненного вреда и рекультивации земельных участков. Требования контрольного органа были удовлетворены.