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Прокуратура начала проверку после гибели семьи в ДТП в Тюменской области

В Тюменской области прокуратура организовала проверку после массового ДТП на трассе Тюмень — Каменка, в результате которого погибли двое взрослых и двое детей, сообщили в региональной прокуратуре. Третий ребенок находится в больнице.

Фото: прокуратура Тюменской области

Фото: прокуратура Тюменской области

На место выезжал прокурор Тюменского района Денис Коротаев, ведомством будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения.

Накануне недалеко от границы Свердловской области столкнулись Chevrolet, в котором ехала семья из Тюмени с тремя детьми, Ford и Lada со свердловчанами. Взрослые на Chevrolet погибли на месте, детей госпитализировали. Ехавшие в других машинах получили ранения.

Ирина Пичурина

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