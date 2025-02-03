«Биннофарм Групп» вошла в топ-10 рейтинга работодателей hh.ru

Ведущая фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» вошла в топ-10 рейтинга работодателей среди крупных компаний в категории «Фармацевтика, аптеки» карьерного портала hh.ru. Компания заняла восьмую строчку.



На результаты рейтинга, проводимого одним из самых крупных сайтов по поиску работы и сотрудников в мире, влияет анкетирование рекрутеров, внутренняя оценка лояльности сотрудников, опрос соискателей и отзывы бывших сотрудников. Каждый этап оценки обладает собственным весом. Итоговые баллы складываются на 20% из уровня развития HR-процессов, на 30% из оценки сотрудников, на 20% из оценки бывших сотрудников, еще на 30% на основании опроса соискателей. Сумма баллов определяет итоговое место компании в рейтинге.

Директор по персоналу и организационному развитию «Биннофарм Групп» Татьяна Федченко:

«„Биннофарм Групп“ всего второй раз принимает участие в рейтинге работодателей, и по итогам 2024 года вошла в топ-200 среди всех компаний РФ, а среди работодателей отрасли попала в десятку лучших. Это значит, что мы заметны на рынке работодателей не только фармацевтической отрасли, но в целом по стране. Для компании, которой в этом году исполняется пять лет, — это значительный результат.

Рейтинг подтверждает наш статус привлекательного работодателя, который не только предлагает конкурентную заработную плату, работу в комфортных условиях, но и поддерживает рост сотрудников внутри компании, но создает корпоративную культуру, частью которой хочется быть, поддерживает инициативы и развитие команды, которая показывает высокую динамику. Мы продолжим работать над тем, чтобы быть приоритетным выбором для соискателей и компанией мечты для сотрудников»

ООО «Биннофарм Групп»