МЧС сообщило о 13 пострадавших в ДТП с автобусом Lux Express вблизи Петербурга

Два человека погибли и 13 пострадали в результате столкновения вечером 2 февраля маршрутного автобуса и грузового автомобиля на трассе А-180 «Нарва», сообщило управление МЧС по Ленинградской области.

Региональное управление МВД уточняет, что среди пострадавших — 11-летний подросток, состояние которого медики оценили как тяжелое. Всего в автобусе находилось 22 человека.

О причинах ДТП в сообщении МВД прямо не говорится, но указывает, что водитель снегоуборочной машины врезался в следовавший во встречном направлении автобус.

Ранее сообщалось, что на трассе А-180 у поворота к промышленной зоне Фосфорит произошло лобовое столкновение автобуса компании Lux Express и снегоуборочной машины. Предположительно, автобус ехал от границы с Эстонией в сторону Кингисеппа.