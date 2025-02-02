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В районе Таганрога сработало ПВО — Светлана Камбулова

Вблизи Таганрога сработала система ПВО. Об этом, в ответ на сообщения о хлопках, которые слышали граждане, написала в своем Telegram-канале глава города Светлана Камбулова.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«В Таганроге на данный момент ситуация стабильная. Еще раз обращу внимание на то, что сирена включается в случае прямой угрозы населению», — подчеркнула она.

Новой информации о результатах работы ПВО и сбитых летательных аппаратах не поступало. Часом ранее врио губернатора Юрий Слюсарь проинформировал о сбитом БПЛА в Миллеровском районе Ростовской области. Ранним утром беспилотник сбили в Куйбышевском районе.

Дмитрий Ковалевский

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