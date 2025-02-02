В районе Таганрога сработало ПВО — Светлана Камбулова
Вблизи Таганрога сработала система ПВО. Об этом, в ответ на сообщения о хлопках, которые слышали граждане, написала в своем Telegram-канале глава города Светлана Камбулова.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«В Таганроге на данный момент ситуация стабильная. Еще раз обращу внимание на то, что сирена включается в случае прямой угрозы населению», — подчеркнула она.
Новой информации о результатах работы ПВО и сбитых летательных аппаратах не поступало. Часом ранее врио губернатора Юрий Слюсарь проинформировал о сбитом БПЛА в Миллеровском районе Ростовской области. Ранним утром беспилотник сбили в Куйбышевском районе.