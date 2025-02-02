«Белогорье» одержало верх над «Факелом» в матче Суперлиги

Белгородский мужской волейбольный клуб «Белогорье» победил новоуренгойский «Факел» в матче 24-го тура Суперлиги. Игра прошла в гостях и завершилась со счетом 1:3 (25:16, 17:25, 17:25, 16.25).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игроки волейбольного клуба «Белогорье»

Фото: ВК «Белогорье» Игроки волейбольного клуба «Белогорье»

Фото: ВК «Белогорье»

Лучшим игроком матча стал Мохамед Аль Хачдади, набравший 22 очка. 20 заработал Павел Тетюхин, 15 — Цзинъинь Чжан. В составе «Факела» можно отметить Василия Капранова. Он набрал 15 очков, Матвей Пипуныров и Никита Морозов — по 13.

Главный тренер «Белогорья» Александр Волков назвал игру непростой.

«Особенно первая партия сложилась для нас не очень хорошо,— отметил наставник белгородцев.— Холодный душ. Получили по голове и только после этого собрались и начали играть в свой волейбол. Стали совершать меньше ошибок, наладили подачу, отодвинули соперника от сетки, справились на блоке, в атаке сыграли свою игру. Все начало получаться. В защите очень много было моментов, где Валентин Голубев какие-то сумасшедшие мячи доставал, и мы их добивали. Это придает эмоций, сил, уверенности».

По итогам матча «Белогорье» поднялось с четвертого на третье место в турнирной таблице. В предыдущем туре белгородцы со счетом 3:0 обыграли в домашнем матче «Оренбуржье». В следующем — примут на своей временной домашней арене в Туле «Динамо-ЛО» из Соснового Бора. Матч начнется 9 февраля в 18:00.

Юрий Голубь