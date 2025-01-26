«Белогорье» победило «Оренбуржье» в матче Суперлиги

Белгородский мужской волейбольный клуб «Белогорье» победил «Оренбуржье» в матче 23-го тура Суперлиги. Он прошел на временной домашней арене белгородцев в Туле и завершился со счетом 3:0 (25:20, 25:21, 25:19).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игроки волейбольного клуба «Белогорье»

Фото: ВК «Белогорье» Игроки волейбольного клуба «Белогорье»

Фото: ВК «Белогорье»

Самыми результативными игроками «Белогорья» стали Мохамед Аль Хачдади, заработавший 18 очков, Цзинъинь Чжан (14 очков) и Андрей Марченко (11 очков). У оренбургской команды по девять очков набрали Илья Сподобец и Михаил Хлякин, восемь — Максим Зинченко.

Старший тренер гостей Антон Вольвич назвал результат встречи «грустным, имеющим «неприятный осадок»: «Я ожидал увидеть другое. Понятно, что мы играем с фаворитом, но надежда какая-то, вера были совсем в другое. У нас очень грязная игра была на съеме, очень много ошибок, что сыграло ключевую роль. Прием нормальный, эйс, атака — все в нормах, и самое главное, что "Белогорье" давало играть. И из-за этого остается неприятное послевкусие».

Доигровщик хозяев Андрей Марченко рассказал, что он и его коллеги «не сильно много затратили энергии» в этой игре: «Да, были тяжелые моменты в игре, которые мы преодолели. Запомнилось наше качество приема. Думаю, не так много у нас было своих ошибок, больше заставляли ошибаться соперника».

По итогам матча «Белогорье» поднялось с пятого на четвертое место в турнирной таблице. В предыдущем туре белгородцы обыграли сургутскую «Газпром-Югру» на выезде со счетом 1:3. В следующий раз они встретятся с клубом «Факел Ямал» из Нового Уренгоя, занимающим девятую строчку таблицы, на выезде. Игра запланирована на 16:00 2 февраля.

Алина Морозова