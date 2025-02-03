Бастрыкин поручил возбудить дело из-за бездействия по отлову собак в Тимашевске
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого управления СКР Андрею Маслову возбудить уголовное дело по факту непринятия мер по отлову бродячих собак в Тимашевске. Об этом сообщает информационный центр СКР.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Поводом для разбирательств стало обращение местной жительницы в приемную главы Следственного комитета в соцсетях. По ее словам, в городе давно обитает стая агрессивных животных, которая регулярно нападает на прохожих.
В мае 2024 года собака укусила за ногу 10-летнего мальчика, которому потребовалась медпомощь. В декабре произошло нападение на мужчину, а в январе 2025 года пострадала местная жительница. Заявительница уточняет, что многократные обращения граждан в компетентные органы остались без ответа.
СУ СКР по Кубани начало процессуальную проверку. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
Днем ранее стало известно, что краевые следователи возбудили уголовное дело из-за аналогичного случая в поселке Российском. По информации правоохранителей, собаки напали на школьника днем 31 января, когда тот возвращался из учебного заведения.