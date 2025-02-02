В Краснодаре возбудили дело из-за нападения собак в поселке Российском

Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности по факту нападения собак на 13-летнего подростка в краснодарском поселке Российском. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

По информации силовиков, собаки напали на школьника днем 31 января, когда тот возвращался из учебного заведения. Животные укусили подростка за руку. На помощь ребенку пришел случайный прохожий, отогнавший собак.

О случившемся мать подростка также рассказала в районном телеграм-канале. Жительница Российского написала, что это уже не первое нападение собак на людей в поселке, но раньше до телесных повреждений не доходило. Теперь, утверждает мать пострадавшего, родители школьников боятся отпускать детей на улицы.

В комментариях к записи многие жители Российского согласились с тем, что проблема с бездомными животными в поселке действительно актуальна. Некоторые родители сообщили, что вынуждены были покупать для своих детей ультразвуковые отпугиватели.

Александр Орлов