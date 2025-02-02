МЧС опровергло сообщение о пожаре в кафе на ул. Право-Булачная в Казани

Главное управление МЧС России по Татарстану опровергло сообщение о пожаре в кафе на ул. Право-Булачная в Казани. Причиной задымления назвали пригорание еды. Об этом сообщили в пресс-службе министерства республики.

Ранее в соцсетях появились публикации о задымлении около кафе в одноэтажном здании.

Уточняется, что после пригорания пищи дым вышел по вытяжке вентиляции. Сообщается, что пострадавших в инциденте нет.

В Набережных Челнах после пожара в многоэтажном доме госпитализировали 48-летнюю женщину.

Диана Соловьёва