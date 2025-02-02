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В Челнах после пожара в многоэтажном доме госпитализировали женщину

В Набережных Челнах после пожара в восемнадцатиэтажном доме госпитализировали 48-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

В Челнах после пожара в многоэтажном доме госпитализировали женщину

В Челнах после пожара в многоэтажном доме госпитализировали женщину

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Челнах после пожара в многоэтажном доме госпитализировали женщину

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пожар произошел в доме 5А на ул. В. Полякова. В кухне двухкомнатной квартиры на пятом этаже горели мебель и вещи на площади 12 кв. м. Из тамбура между квартирами пожарные спасли женщину в бессознательном состоянии. Пострадавшая отравилась продуктами горения, ее госпитализировали.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов. Сообщается, что при включении вспыхнула электрическая фритюрница, в которой было масло, после этого огонь охватил кухню.

Диана Соловьёва

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