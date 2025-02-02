На пляже в Витязево обнаружили новые выбросы мазута

На пляже в селе Витязево 2 февраля обнаружили повторные выбросы мазута. Об этом сообщает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Бригада Мостовского района начала очистку территории. Особое внимание уделят сбору мелких фракций около воды, после чего специалисты приступят к деликатной уборке — очистке пляжа с помощью просеивающих лопат.

По данным МЧС России, специалисты уже проверили 6,6 тыс. кв. км акватории Черного моря на наличие загрязнений. Обработано более 52 тыс. кв. км территории с использованием свыше 7 тыс. кг сорбента.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие 9,2 тыс. тонн мазута, потерпели крушение в Черном море 15 декабря 2024 года. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов.

Анна Гречко