Ремонт автодороги в Белгородском районе оценили в 105,3 млн

Центр закупок Белгородской области объявил электронный аукцион по выбору подрядчика для ремонта участка автодороги «"Крым" — Ясные Зори — Архангельское» в Белгородском районе. Начальная цена контракта составляет 105,3 млн руб. Средства выделят из регионального бюджета. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Согласно материалам закупки, подрядчик должен приступить к работам 1 апреля 2026 года, завершить их — до 31 октября этого же года.

Подать заявки на участие в торгах можно до 11 февраля. Итоги подведут 13 февраля.

На этой неделе администрация Петровского округа Тамбовской области объявила электронный аукцион на ремонт участка автодороги «Мичуринск — Петровское» в селе Петровское. Начальная цена контракта составляет 118,8 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 5 февраля, победителя определят 7 февраля.

Юрий Голубь