Погибшего капитана полиции похоронят на Воинском кладбище Ярославля

В Ярославле 4 февраля пройдут похороны капитана полиции Анатолия Тутынина, погибшего при задержании нарушителя общественного порядка. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД по Ярославской области Фото: УМВД по Ярославской области

В 11 часов во Дворце культуры Добрынина состоится гражданская панихида, похоронят капитана полиции на Воинском кладбище.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Анатолий Тутынин вместе с другими сотрудниками полиции вечером 31 января приехал на вызов в дом на Труфанова. При попытке полицейских войти в квартиру и задержать правонарушителя, последний произвел три выстрела через дверь. Капитан полиции Тутынин получил ранение. Его увезли в больницу, там он скончался.

Алла Чижова