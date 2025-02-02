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Погибшего капитана полиции похоронят на Воинском кладбище Ярославля

В Ярославле 4 февраля пройдут похороны капитана полиции Анатолия Тутынина, погибшего при задержании нарушителя общественного порядка. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Фото: УМВД по Ярославской области

Фото: УМВД по Ярославской области

В 11 часов во Дворце культуры Добрынина состоится гражданская панихида, похоронят капитана полиции на Воинском кладбище.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Анатолий Тутынин вместе с другими сотрудниками полиции вечером 31 января приехал на вызов в дом на Труфанова. При попытке полицейских войти в квартиру и задержать правонарушителя, последний произвел три выстрела через дверь. Капитан полиции Тутынин получил ранение. Его увезли в больницу, там он скончался.

Алла Чижова

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