WSJ: решение Байдена смягчить приговоры заключенным разозлило Минюст

За несколько недель до того, как сложить полномочия президента США, Джо Байден сократил сроки заключения для 2,5 тыс. осужденных за преступления, связанные с наркотиками. Источники The Wall Street Journal (WSJ) рассказали, что господин Байден и его советники хотели «войти в историю», но решение привело к «беспорядку в Белом доме».

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Фото: Annabelle Gordon / Reuters Джо Байден

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Смягчение приговоров также вызвало гнев и тревогу в Минюсте США, передает WSJ. Чиновники посчитали, что Джо Байден помиловал в том числе многих преступников, которые не заслужили смягчения наказания. Из 2,5 тыс. человек, сроки которым были сокращены, Минюст рекомендовал только 258.

Адвокат Минюста по вопросам помилования Элизабет Ойер разослала письмо американским прокурорам, в котором раскритиковала решение Джо Байдена. «Хотя я твердо верю в возможность второго шанса через помилование, процесс, с помощью которого была проведена вчерашняя акция, был не тем, на что мы надеялись и за что выступали»,— написала она.

Сроки приговоров были сокращены в том числе для тех заключенных, которых обвинили также в сексуализированном насилии и сговоре с целью убийства. Решение о смягчении приговора позволит некоторым заключенным освободиться в течение нескольких дней.

В день инаугурации Дональда Трампа господин Байден превентивно помиловал экс-главу объединенного комитета начальников штабов ВС США Марка Милли, а также членов и сотрудников комитета Палаты представителей, расследовавших штурм Капитолия в январе 2020 года. Помилование также получили некоторые члены семьи Джо Байдена.

Подробнее о решениях нового президента США — в материале «Ъ» «Дональд Трамп казнит и милует».