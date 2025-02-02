В Самарской области второй день подряд установлены температурные рекорды

В субботу, 1 февраля, на восьми метеостанциях Самарской области зафиксированы температурные рекорды. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В Безенчуке столбик термометра поднялся до +3,1°С, что стало новым максимумом для этого дня. На метеостанции Аглос в Волжском районе воздух прогрелся до +3,0°С. В обоих случаях был побит температурный рекорд, установленный 70 лет назад.

В Самаре и Тольятти термометр показал +2,9°С и +2,6°С соответственно. В этих городах предыдущий температурный максимум для этого дня был зафиксирован в 2016 году. Экстремально высокие погодные показатели зарегистрированы еще в четырех населенных пунктах региона. Это Сызрань, Кинель-Черкассы, Челно-Вершины и село Новодевичье Шигонского района.

Температурные максимумы фиксируют на территории Самарской области второй день подряд.

Андрей Сазонов