Вратарь Илья Помазун перешел из ЦСКА в «Спартак»

Футбольный клуб «Спартак» объявил о переходе вратаря ЦСКА Ильи Помазуна. Переговоры длились три недели. В ближайшее время голкипер присоединится к команде красно-белых на сборах в Дубае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Помазун

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Илья Помазун

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«28-летний российский голкипер подписал контракт с нашим клубом до лета 2027 года. Приветствуем Илью и желаем ему достичь больших побед вместе со "Спартаком"»,— говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В интервью Илья Помазун заявил, что игра за «Спартак» будет для него честью. В 1993 году отец спортсмена стал чемпионом России, выступая за «Спартак». «В интернете много видео игр с его участием. Смотрел, как он выступал в Лиге чемпионов и в чемпионате России. И вообще много расспрашивал отца о "Спартаке"»,— рассказал он.

В главной команде ЦСКА Илья Помазун дебютировал в августе 2017 года. В 2020 и 2021–2024 годах выступал за «Урал» на правах аренды. Возможность перехода в «Спартак» Помазун впервые допустил в сентябре прошлого года в интервью Нобелю Арустамяну. После этого вратаря отстранили от тренировок с основной командой ЦСКА.