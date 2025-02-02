Жительница Ростова погибла при пожаре в многоэтажке

Сегодня днем, 2 февраля, в донской столице произошел пожар в квартире многоэтажного дома по ул. Ильича. В результате возгорания погибла 60-летняя жительница. Об это сообщает ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Огонь ликвидировали на площади 10 кв. м. В тушении были задействованы 17 сотрудников МЧС и пять единиц техники.

По предварительным данным, пожар возник по причине неосторожного обращения с огнем.

Как сообщал «Ъ-Ростов», всего с 1 января 2025 года в Ростовской области было ликвидировано 272 пожара. В ходе тушения спасли 53 человека.

Анна Анисова