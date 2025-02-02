Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жительница Ростова погибла при пожаре в многоэтажке

Сегодня днем, 2 февраля, в донской столице произошел пожар в квартире многоэтажного дома по ул. Ильича. В результате возгорания погибла 60-летняя жительница. Об это сообщает ГУ МВД России по региону.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Огонь ликвидировали на площади 10 кв. м. В тушении были задействованы 17 сотрудников МЧС и пять единиц техники.

По предварительным данным, пожар возник по причине неосторожного обращения с огнем.

Как сообщал «Ъ-Ростов», всего с 1 января 2025 года в Ростовской области было ликвидировано 272 пожара. В ходе тушения спасли 53 человека.

Анна Анисова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...