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В Ростовской области спасли 53 человек на пожарах с начала года

С 1 января 2025 года в Ростовской области были ликвидированы 272 пожара. В ходе тушения спасли 53 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Ростовской области.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным пресс-службы, 13 человек на пожарах пострадали, еще 15 спасти не удалось.

Практически все возгорания с гибелью и пострадавшими возникают в жилых домах. Основные причины пожаров — неосторожное обращение с огнем и аварийный режим работы электрооборудования.

Анна Анисова

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