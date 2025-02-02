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В Краснодаре за 2024 год закрасили больше 14 тысяч наркореклам

В 2024 году в Краснодаре закрыли 14,5 тыс. реклам наркотиков на объектах городской инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Активисты закрашивают рекламу наркотиков в Краснодаре

Активисты закрашивают рекламу наркотиков в Краснодаре

Фото: администрация Краснодара

Активисты закрашивают рекламу наркотиков в Краснодаре

Фото: администрация Краснодара

По информации мэрии, такая реклама содержала QR-коды, перенаправляющие на различные ресурсы, где можно было купить наркотики, а также заработать на их продаже. Обычно напдиси наносят на фасады зданий, заборы, гаражи, а также на трансформаторные будки и асфальт.

В администрации отмечают, что закрашиванием надписей такого характера занимаются участники Молодежного антинаркотического отряда. При очистке они уделяют внимание территориям вблизи школ, детсадов, многоквартирных домов, а также в парках, скверах и на остановках общественного транспорта.

В мэрии Краснодара напоминают, что с 1 сентября 2025 года вступят поправки, ужесточающие административную и уголовную ответственность за пропаганду наркотиков. Штрафы за этот составят до 600 тыс. руб. Кроме того, предусматриваются исправительные и принудительные работы и ограничение свободы до двух лет.

Александр Орлов

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