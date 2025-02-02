Синоптики предупредили о шквалистом ветре и сильном дожде со снегом на Кубани

В Краснодарском крае до конца суток 3 февраля, а также ночью, утром и днем 4 февраля ожидается комплекс неблагоприятных метеоявлений. Об этом сообщает Центр мониторинга и прогнозирования ЧС региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Среди них — сильный дождь, в том числе со снегом и в сочетании с грозой, шквалистый ветер до 20 м/с. В этот же период в регионе (за исключением черноморского побережья) прогнозируется сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед.

По данным Краснодарского гидрометцентра, 3 февраля на Кубани ожидается ветер северной четверти 4–9 м/с, днем местами порывы 12–14 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, местами в юго-восточных предгорных районах 0…-5 градусов, днем 6…11 градусов, местами на азовском побережье 2…7 градусов; в горах ночью -2…-7 градусов, днем 0…+5 градусов.

Александр Орлов