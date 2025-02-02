Нижегородский губернатор объявил о сборе заявок в проект «Время героев»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о запуске проекта «Герои. Нижегородская область». По словам главы региона, фактически это региональный этап федеральной программы «Время героев».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глеб Никитин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Глеб Никитин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Совместно с сотрудниками РАНХиГС была разработана образовательная программа, чтобы подготовить прошедших отбор участников и ветеранов СВО для работы в органах власти, компаниях государственного сектора и крупных коммерческих организациях. По итогам годового обучения участники получат дипломы о профессиональной переподготовке, сопровождение наставников и возможность трудоустройства на руководящие должности.

Участникам СВО, желающим пройти переподготовку, предложено до 15 марта зарегистрироваться на сайте Корпоративного университета правительства Нижегородской области. В областном министерстве кадровой политики уточнили, что пройти обучение и получить дипломы о профессиональной переподготовке смогут только те, у кого есть высшее или среднее специальное образование. Это связано с дальнейшим трудоустройством, для которого диплом об образовании необходим. Однако проектом предусмотрено большое количество мероприятий для участников СВО. «Мы надеемся, что программа будет продолжаться, а значит, можно успеть получить необходимое образование и принять участие»,— сообщили в министерстве, пригласив регистрироваться и тех, у кого пока нет диплома.

Как в регионах внедряют кадровые проекты для участников СВО — в материале «Ъ» «Героев переводят на местное время».

Роман Кряжев, Нижний Новгород