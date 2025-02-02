В ростовском зоопарке поселилась Рысь, переданная из Адыгеи

Двухлетняя рысь по кличке Аврора поселилась в Ростовском-на-Дону зоопарке. Об этом сообщает пресс-служба учреждения для содержания животных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Рысь родилась в зоопарке Челябинска. Позже она была передана в Республику Адыгею, откуда ее доставили в донскую столицу в ноябре 2024 года.

Несколько месяцев рысь проходила карантинный период. Теперь ее можно увидеть на экспозиции животных. Вольер хищницы расположен рядом с гималайской медведицей, нутриями и дикобразами.

Анна Анисова