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В ростовском зоопарке поселилась Рысь, переданная из Адыгеи

Двухлетняя рысь по кличке Аврора поселилась в Ростовском-на-Дону зоопарке. Об этом сообщает пресс-служба учреждения для содержания животных.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Рысь родилась в зоопарке Челябинска. Позже она была передана в Республику Адыгею, откуда ее доставили в донскую столицу в ноябре 2024 года.

Несколько месяцев рысь проходила карантинный период. Теперь ее можно увидеть на экспозиции животных. Вольер хищницы расположен рядом с гималайской медведицей, нутриями и дикобразами.

Анна Анисова

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