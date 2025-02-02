Оренбуржец потерял 96 тыс. рублей, покупая билеты в театр для новой подруги

В Оренбурге 25-летний местный житель стал жертвой мошенников в мобильном приложении для знакомств. Об этом сообщили в полиции Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным следствия, оренбуржца заинтересовал аккаунт девушки, в описании которого была оставлена ссылка на мессенджер.

«Молодой человек написал неизвестной, которая впоследствии предложила ему сходить в театр и отправила ссылку для покупки билетов. Заявитель перешел по ссылке и произвел оплату в размере 12 000 рублей, однако билеты ему не пришли»,— говорится в сообщении полиции.

Затем девушка посоветовала обратиться в техподдержку и направила вторую ссылку. Перейдя по ней, оренбуржец выполнил ряд манипуляций, в результате чего с его карты списали еще 84 тыс. руб. Общая сумма ущерба составила 96 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Сабрина Самедова