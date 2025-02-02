Белгородский губернатор сообщил о смерти женщины после атаки беспилотника ВСУ

Женщина, раненная в результате атаки БПЛА ВСУ на Белгородскую область, скончалась в больнице. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Женщина получила ранение, когда ехала на автомобиле по дороге Белгород—Шебекино. Ее травмы оказались несовместимы с жизнью.

У погибшей были множественные осколочные ранения лица, грудной клетки и рук. Ехавший с ней мужчина также пострадал — у него минно-взрывная травма, осколочные ранения плеча и ног. Его доставили в больницу в Шебекино и позже планируют перевести в белгородскую больницу.

Ранее сегодня, 2 февраля, ВСУ с помощью беспилотника атаковали белгородский поселок Малиновка. В результате детонации был ранен местный житель. Он умер еще до приезда бригады скорой медицинской помощи.