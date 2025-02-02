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Коммерсантъ FM
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В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадали два человека

Украинский беспилотник атаковал автомобиль, двигавшийся по дороге Белгород—Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате пострадали два человека — мужчина и женщина, их госпитализировали.

По информации губернатора, у мужчины диагностированы минно-взрывная травма и осколочные ранения плеча и ног. Сейчас он находится в Шебекинской центральной районной больнице, позже его переведут в больницу №2 Белгорода. Женщина получила множественные осколочные ранения лица, грудной клетки и рук, ее доставят в областную клиническую больницу.

Атаке также подвергся город Шебекино. В результате прилета снаряда повреждено остекление в многоквартирном доме, рассказал Вячеслав Гладков. Также в двух частных домовладениях осколками посечены крыша и забор.

Сегодня, 2 февраля, утром ВСУ с помощью беспилотника атаковали поселок Малиновка в Белгородской области. В результате детонации был ранен местный житель. Он умер еще до приезда бригады скорой медицинской помощи.

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