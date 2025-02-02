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Двух ранее судимых похитителей квадроциклов задержали в Красном Селе

В ночь на 1 февраля у дома 49-4 по Кингисеппскому шоссе в городе Красное Село полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в краже квадроциклов из автомагазина, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

На фото украденные квадроциклы, общей стоимостью 3,1 млн рублей

На фото украденные квадроциклы, общей стоимостью 3,1 млн рублей

Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

На фото украденные квадроциклы, общей стоимостью 3,1 млн рублей

Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Стоимость похищенного составила 3,1 млн рублей. По оперативным данным, задержанные в возрасте 37 и 47 лет являются участниками организованной преступной группы, специализирующейся на хищениях мототехники.

В прошлом оба злоумышленника были неоднократно судимы. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 158 УК РФ (кража). Сейчас подозреваемые находятся под стражей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что конфликт между посетителями алкомаркета на Пискаревском завершился стрельбой. Злоумышленник дважды выстрелил в 37-летнего неработающего оппонента из аэрозольного пистолета, после чего скрылся.

Андрей Маркелов

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