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Конфликт между посетителями алкомаркета на Пискаревском завершился стрельбой

В одиннадцатом часу вечера 19 января у алкомаркета, расположенного в доме 165 по Пискаревскому проспекту, между двумя посетителями заведения завязался конфликт, который перерос в стрельбу, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Злоумышленник дважды выстрелил в 37-летнего неработающего оппонента из аэрозольного пистолета, после чего скрылся. Пострадавший обратился с заявлением в полицию спустя два дня.

Около 11:30 21 января правоохранители задержали нападавшего у все того же дома. Им оказался 35-летний местный житель. Пистолет изъяли. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что неизвестный украл из ювелирного магазина на Михайловской улице три кольца с бриллиантами общей стоимостью 1,93 млн рублей.

Андрей Маркелов

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