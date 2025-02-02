Число зоомагазинов в Краснодаре за год сократилось почти на 7%

В Краснодаре по данным на 1 января насчитывается 229 зоомагазинов. За год их стало меньше на 6,9% сообщает «Ъ» со ссылкой на данные сервиса «Яндекс.Карты».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

По числу торговых точек кубанская столица занимает девятое место среди городов-миллионников, а по темпам их сокращения — четвертое.

Больше всего зоомагазинов насчитывается в Москве и Санкт-Петербурге — 901 и 894. Эти же города стали лидерами по темпам снижения их числа — на 12,5 и 9,5% за год соответственно. На долю всех 16 городов-миллионников приходится 29,5% работающих в стране магазинов с товарами для животных.

В целом в России к началу 2025 году в России насчитывалось 16,8 тыс. зоомагазинов. За год их число сократилось на 2,6%.

Эксперты, с которыми поговорил «Ъ», объясняют, что сокращение числа офлайновых торговых точек обусловлен ростом продаж зоотоваров на маркетплейсах. При этом спрос на зоотовары не снижается. По данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», к концу прошлого года товарооборот в офлайн-рознице вырос на 13%. В онлайн-сегменте он стал еще выше, прибавив 21%.

Также эксперты «Ъ» обращают внимание на серьезное давление, которое оказывают новые правила по содержанию животных зоомагазинов. По ним для собак и кошек необходимо предусмотреть клетки размером не менее 1,5 кв. м, а также поддержание определенной температуры. Кроме того, для продажи ветеринарных препаратов необходима фармацевтическая лицензия, предполагающая обязательное наличие сотрудника с профильным образованием.

Александр Орлов