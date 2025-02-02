Прокуратура Прикамья проводит проверку из-за коммунальной аварии

Органы прокуратуры Пермского края организовали проверку по факту отсутствия водоснабжения, теплоснабжения и электроэнергии в населенных пунктах Губахинского и Кизеловского округов. Как сообщается в telegram-канале региональной прокуратуры, предварительно установлено, что отключение электричества, тепло- и водоснабжения связано с аварией на трансформаторе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В настоящее время проводятся работы по устранению последствий коммунальной аварии. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям органов местного самоуправления и аварийных служб по своевременному устранению аварийной ситуации, обеспечению населения коммунальными услугами, а также выполнению перерасчёта платы.

Ранее стало известно о масштабном отключении электроэнергии в поселке Углеуральский Губахинского муниципального округа. По данным ПАО «Россети Урал», отключение линий напряжением 35 киловольт произошло из-за гололедообразования на ЛЭП.