В Екатеринбурге 8 февраля можно будет доехать до лыжни бесплатно

В Екатеринбурге в день старта забега «Лыжня России — 2025» можно будет доехать до лыжни на общественном транспорте бесплатно, сообщили в пресс-службе городской администрации. Для этого необходимо будет сказать кодовые слова «Лыжня России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В городе откроется девять площадок:

Преображенский парк в Академическом (ул. Вильгельма де Геннина, 61);

СШ Верх-Исетского района (ул. Фролова, 54 «а», акватория Верх-Исетского пруда);

Лыжная база «Локомотив» (ул. Решетская, 63);

СШ «Виктория» (ул. Отдыха, 111, акватория озера Шарташ);

Детско-юношеский центр «Межшкольный стадион» (бульвар Денисова-Уральского, 3 «а»);

Лыжная база в Парке имени Маяковского (ул. Мичурина, 230);

Лыжная база СОК «Калининец» (ул. Краснофлотцев, 48);

Лыжная база СШ № 19 «Детский стадион» (ул. Бакинских комиссаров, 13);

СШ «Родонит» (ул. Прониной, 35).

Площадки будут открыты с 10:00 до 15:00. Их можно выбрать исходя из своего места жительства или физической подготовки. Дистанция забега составит 2025 м.

«Есть площадки с абсолютно плоским рельефом. Например, акватория Верх-Исетского пруда, озера Шарташ. Достаточно простая дистанция на лыжной базе школы № 19, в парке Преображенском. Посложнее будет на лыжне спортивной школы "Родонит", спортивного комплекса "Калининец", лыжной базы "Локомотив"»,— рассказал замдиректора департамента физической культуры и спорта мэрии Иван Алыпов. По его словам, массового старта не будет, можно прийти в любое время.

Анна Капустина