Поселок Углеуральский остался без электричества из-за аварии на ЛЭП

Поселок Углеуральский в Губахинском округе Пермского края с 1 февраля остается без электроснабжения. В ПАО «Россети Урал» эту информацию подтвердили. Отключение линий напряжением 35 киловольт произошло из-за гололедообразования на ЛЭП.

«Оперативно были выдвинуты две передвижных дизель-электростанции для запитывания объектов жизнеобеспечения. Работают 2 бригады Чусовских электрических сетей, также дополнительно привлечены 2 бригады из Березниковских и Центральных электрических сетей. Восстановить электроснабжение планируется в ближайшее время», - прокомментировали ситуацию в компании.