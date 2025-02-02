В Тюмени расширят улицу Чекистов и построят ее дублер

В Тюмени планируют расширить ул. Чекистов, переходящую в ул. Западносибирскую, сообщает портал 72.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Рядом построят дублер этих улиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Проект дороги на ул. Гилевская роща уже разработан, она станет четырехполосной. Дорога от ул. Полетаевской до ул. Дамбовской станет дублером ул. Чекистов. Работы будут выполнять с 2026 по 2030 год.

Ул. Чекистов расширят до четырех полос, документация уже разработана. Там появятся велодорожки и тротуары. Сроки строительства пока неизвестны, их обсудят при рассмотрении бюджета на 2026-2027 годы.

Анна Капустина