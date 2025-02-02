В поселке под Белгородом погиб мирный житель при атаке БПЛА

В поселке Малиновка в Белгородской области погиб мирный житель после детонации БПЛА. Об атаке на поселок, который граничит с Харьковской областью Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника целенаправленно нанесли удар по посёлку Малиновка Белгородского района... От полученных травм он скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи»,— сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

В ночь на сегодня, 2 февраля, средства ПВО перехватили пять беспилотников ВСУ: три из них были сбиты над Курской областью, один был уничтожен над Белгородской областью и еще один — над Брянской областью, рассказали в Минобороны.