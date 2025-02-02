По итогам 2024 года Казань расположилась на третьем месте среди городов России по количеству платежей в точках быстрого питания. Об этом сообщает «ТАСС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казань заняла 3-е место среди городов РФ по числу платежей в точках фастфуда

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Казань заняла 3-е место среди городов РФ по числу платежей в точках фастфуда

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В тройку лидеров рейтинга также вошли Москва, где средний размер чека составил 521 руб., и Санкт-Петербург, где заказ в среднем обошелся в 371 руб. Средний чек за фастфуд в Казани дошел до 436 руб.

Отмечается, что в прошлом году размер среднего чека покупки в точке быстрого питания увеличился с 377 до 466 руб. (на 23,6 %).

Набережные Челны заняли третью строчку в рейтинге городов России по числу платежей в ресторанах. Средний чек за еду в ресторане составил около 1173 руб. Первые два места также заняли Москва и Санкт-Петербург. В этих городах средний размер чека за один поход в ресторан составил 2053 руб. и 2173 руб. соответственно.

Диана Соловьёва