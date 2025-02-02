В Ростовской области изменится график движения электричек с 3 февраля

В Ростовской области изменится график движения нескольких пригородных поездов. Это связано с проведением ремонтных работ на станции Орловка-Кубанская с 3 по 8 февраля, сообщает пресс-служба СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С 4 по 7 февраля поезд №6172/6171 Ростов — Орловка-Кубанская будет отправляться на полчаса позже обычного (8:41). Конечной остановкой станет станция Васильево-Петровская. До этой же станции будет следовать поезд №6184/6183 Орловка-Кубанская — Ростов. Состав начнет отправляться на 15 минут раньше (13:44).

4 и 5 февраля изменится расписание еще двух электричек. Состав №6174/6173 Ростов — Орловка-Кубанская, который отправляется из Ростова в 13:08, будет ходить до Васильево-Петровской. Поезд №6186/6185 Орловка-Кубанская — Ростов в указанные дни начнет отправление с Васильево-Петровской на шесть минут раньше обычного (17:20).

Анастасия Казуков