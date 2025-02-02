Арский районный суд Татарстана запретил выпускать в обращение кондитерские изделия торговой марки «Гайлэм» без полной информации о составе пищевой продукции и дате производства. Иск направило Управление Роспотребнадзора республики. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане суд запретил выпускать торты марки «Гайлэм» без данных о продукции

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ В Татарстане суд запретил выпускать торты марки «Гайлэм» без данных о продукции

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Исковое заявление было подано к ИП Салиховой в защиту прав неопределенного круга лиц. Суд обязал предпринимателя нанести полную информацию о составе продукции и дате производства. Решение суда вступило в законную силу.

В апреле 2024 года пресс-служба Министерства экономики Татарстана сообщила, что кондитерская «Гайлэм» получила льготное финансирование на сумму 5 млн руб. для увеличения производства в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Диана Соловьёва