17% работающих жителей Казани, запланировавших поездку на Черное море, пересмотрят свои планы. Об этом сообщили в исследовании портала Superjob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 17% казанцев пересмотрят планы на лето после разлива мазута в Черном море

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ 17% казанцев пересмотрят планы на лето после разлива мазута в Черном море

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

22% работающих казанцев планировали провести летний отпуск на Черном море. 17% сомневаются, что поездка состоится. 5% планируют поехать на Черное море после разлива мазута.

Поездку туда в 2025 году планировали 21% мужчин и 15% женщин. На Черное море чаще собирались поехать респонденты с детьми (25% и 18% без детей).

В декабре 2024 года после разлива мазута в Черном море ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие нефтепродукты, потерпели крушение в Керченском заливе 15 декабря. В результате аварии мазут разлился в Черном море.

Диана Соловьёва