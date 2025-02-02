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«Зимние пляжи» в Сочи за три месяца приняли 500 тысяч туристов

За три месяца инфраструктурой зимних пляжей в Сочи воспользовались 500 тыс. отдыхающих. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин.

Зимний пляж в Сочи

Зимний пляж в Сочи

Фото: минкурортов Краснодарского края

Зимний пляж в Сочи

Фото: минкурортов Краснодарского края

По его словам, все 33 «зимних пляжа», организованных на курорте, будут работать до 1 мая, так как пользуются большой популярностью у жителей и гостей Сочи.

Зимние пляжи — это зоны отдыха на побережье, но вместо шезлонгов и зонтиков на таких территориях устанавливают зимние беседки или мягкие кресла-качалки.

Александр Орлов

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